Видеомост Москва – Владивосток о сотрудничестве стран АТЭС

12 сентября в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Владивосток на тему: "АТЭС: гуманитарный и межцивилизационный диалог".



Участники в Москве:

— посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо России в АТЭС Валерий СОРОКИН;

— советник руководителя Россотрудничества Дмитрий ГУЖЕЛЯ.



Во Владивостоке:

— заместитель министра высшего образования, исследований, науки и технологий Папуа – Новой Гвинеи Стивен МАТАЙНАХО;

— ректор Университета Токай (Япония) Киёси ЯМАДА;

— ректор Ханойского государственного университета (Вьетнам) НГУЕН Ким Шон;

— ректор Университета Ханъянг (Республика Корея) Ю Мун Ли;

— и.о. ректора Сеульского национального университета (Республика Корея) ЧАН Вук Пак;

— вице-президент Китайской академии общественных наук (КНР) ЦАЙ Фан;

— руководитель образовательной сети АТЭС ВАН Янь;

— проректор по международным отношениям ДВФУ Виктория ПАНОВА.



В рамках IV Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке 11–13 сентября, состоится 7-ая Международная конференция АТЭС "Образование в цифровую эпоху: вызовы и возможности для АТЭС". Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество на сегодняшний день является одним из ключевых инструментов продвижения интересов России в АТР. В ходе видеомоста участники расскажут о взаимодействии стран АТЭС в сфере образования, обсудят лучшие практики создания и продвижения научно-технических центров и технопарков в университетах, вопросы трансфера технологий, сотрудничества учебных заведений с бизнесом и правительственными структурами, а также перспективы внедрения цифровых технологий в высшем образовании в эпоху четвертой промышленной революции.



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