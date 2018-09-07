Пресс-конференция о проблеме финансового просвещения

12 сентября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Формирование новой финансовой культуры в стране: на что делать ставку?".



Участники:

— руководитель Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил МАМУТА;

— стратегический координатор проекта Министерства финансов РФ "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" Анна ЗЕЛЕНЦОВА;

— руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей ФУРСИН;

— главный исполнительный директор платформы "ВТБ Капитал инвестиции" Владимир ПОТАПОВ;

— председатель Правления ПАО "Московская биржа" Александр АФАНАСЬЕВ.



Мероприятие организовано в преддверии Ярмарки финансовых решений FINFAIR 2018 – главного городского события года по финансовой тематике, гости которого смогут узнать о наиболее надежных способах сохранения личных сбережений и методах планирования бюджета. Финансовая грамотность – гарант защиты накоплений и уверенности в завтрашнем дне. С развитием новых технологий инвестировать стало проще. Меры поддержки московских предпринимателей и налоговые преференции способствуют развитию столичного инвестиционного климата.



Каковы ключевые векторы государственной программы в сфере финансового просвещения? Как привлечь розничных клиентов к инвестированию на фондовом рынке?



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/