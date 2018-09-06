Пресс-конференция об образовательной программе в сфере продюсирования

10 сентября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная запуску образовательной программы "Продюсирование кино и телепрограмм".



Участники:

— генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО;

— научный руководитель Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультет) МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил ШВЫДКОЙ;

— генеральный директор киностудии КИТ Джаник ФАЙЗИЕВ;

— генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур ВАЙНШТЕЙН;

— актер, продюсер Павел ПРИЛУЧНЫЙ;

— декан Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультет) МГУ им. М.В. Ломоносова Елена ХАЛИПОВА.



Проект реализуется холдингом "Газпром-медиа", группой компаний ГПМ КИТ, НТВ и Высшей школой культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ им. М.В. Ломоносова.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/