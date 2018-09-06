Пресс-конференция о проекте "БеспринцЫпные чтения"

12 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная литературно-театральному Фестивалю "БеспринцЫпные чтения".



Участники:

— писатель, сопродюсер проекта Александр ЦЫПКИН;

— продюсер проекта Анастасия ПРИЦ;

— актриса, сопредседатель попечительского совета фонда "Вера" Ингеборга ДАПКУНАЙТЕ;

— заслуженный артист России Максим МАТВЕЕВ;

— генеральный продюсер компании COSMOS studio Александр АКОПОВ;

— главный редактор издательства "Астрель-СПБ" (издательская группа "ЭКСМО/АСТ") Александр ПРОКОПОВИЧ.



"БеспринцЫпные чтения" – один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры. За два года его реализации состоялось более ста чтений в двенадцати странах мира. В этом году планируется провести фестивали по всей России, в ходе которых будет создана платформа для развития творческого взаимодействия между регионами и центром, открыты новые писатели, сценаристы и актеры.



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