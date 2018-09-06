Круглый стол о правом радикализме в Европе

7 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Объединиться, чтобы противостоять неофашизму".



Участники:

— директор Института изучения проблем национальной политики и межнациональных отношений Валерий ЭНГЕЛЬ;

— член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;

— член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир ЗОРИН;

— ректор Московского института психоанализа Лев СУРАТ.



9 сентября в мире отмечается Международный день памяти жертв нацизма, учрежденный в 1962 году по инициативе ООН. Его основной целью является борьба с идеологией возрождения фашизма, а также поминовение погибших и пострадавших в самой кровопролитной войне в истории человечества. Лозунг памятного дня: "Объединиться, чтобы противостоять неофашизму". В ходе круглого стола будет представлен доклад "Современные ультраправые. Правый радикализм в Европе: идеология, социальная база, перспективы", подготовленный экспертами из 10-ти стран Европы.



Какова социальная база европейского правого радикализма? Каковы предпосылки и возможные направления его развития? Что лежит в основе идеологии современного радикализма? Каковы источники финансирования праворадикальных организаций?



В ходе круглого стола запланировано подключение студии в Таллине (Эстония), где представители СМИ будут иметь возможность задать вопросы.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/