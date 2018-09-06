Презентация учебного пособия по платежным системам Visa и MasterCard

17 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация первого в России учебного пособия по мировым платежным системам Visa и MasterCard Дмитрия АРТИМОВИЧА "Электронные платежи в Интернете".



Книга повествует об истории появления платежных систем, о механизмах их функционирования, малоизвестных правилах, которые оказывают прямое воздействие на мировые банки. Читатель узнает, сколько в реальности стоит каждый платеж в Интернете, как не попасться на удочку мошенников и каким образом, используя правила платежных систем и накладываемые ими на банки обязательства, вернуть свои деньги. Более чем 15-летний опыт автора в области платежей в Интернете, информационной безопасности, а также глубокое изучение киберпреступлений позволили собрать и систематизировать знания. Книга полезна как рядовому потребителю, так и сотрудникам финансовых организаций.



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