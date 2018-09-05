Пресс-показ фильма "Непрощенный" режиссера Сарика Андреасяна

20 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ драмы "Непрощенный" режиссера Сарика Андреасяна и творческая встреча с создателями картины.



Участники:

— режиссер-постановщик фильма Сарик АНДРЕАСЯН;

— исполнитель главной роли Дмитрий НАГИЕВ;

— продюсеры Гевонд АНДРЕАСЯН, Армен АНАНИКЯН;

— актриса Ирина БЕЗРУКОВА;

— продюсер, генеральный директор компании "Каропрокат" Алексей РЯЗАНЦЕВ.



Фильм о трагической судьбе Виталия Калоева основан на реальных событиях. 1 июля 2002 года его жена, сын и дочь погибли в авиакатастрофе. В 2004 году Калоев убил авиадиспетчера, из-за ошибки которого произошла трагедия.



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