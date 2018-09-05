Пресс-конференция сенаторов В.Джабарова, И.Гехт, Л.Гумеровой

6 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Роль женщины в современном обществе".



Участники:

— первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;

— первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия ГУМЕРОВА;

— заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина ГЕХТ.



19–21 сентября в Санкт-Петербурге пройдет второй Евразийский женский форум, который является крупнейшей международной площадкой для обсуждения роли женщин в современном мире. Женщины-лидеры, среди которых – парламентарии, политики, представительницы бизнеса, культуры, искусства, соберутся, чтобы попытаться найти решение актуальных социальных, экономических и политических проблем. В рамках пресс-конференции речь пойдет о повестке Евразийского женского форума, темах обсуждения, о роли парламентской дипломатии в реализации позитивных изменений в мировой политике.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.

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