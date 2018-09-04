Пресс-конференция об эскроу в сфере недвижимости

12 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Москва или регионы: баланс выгод и потерь в гонке за эскроу в сфере недвижимости".



Участники:

— президент Национального объединения застройщиков жилья Леонид КАЗИНЕЦ;

— финансовый директор АО "Дом. РФ" Виктор ШЛЕПОВ;

— исполнительный директор, начальник отдела методологии финансирования недвижимости Сбербанка России Светлана НАЗАРОВА;

— директор по развитию ФСК "Лидер" Павел БРЫЗГАЛОВ;

— генеральный директор федеральной компании "Талан" Константин МАКАРОВ;

— управляющий АО "ЛСР. Недвижимость-М" Иван РОМАНОВ;

— генеральный директор компании "Брусника" Алексей КРУКОВСКИЙ.



Модератор – руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл ХОЛОПИК.



Почему в вопросе перехода на эскроу Москва отстает от регионов? Каковы затраты на переход на эскроу для крупных и средних застройщиков? Насколько придется банкам увеличить штаты для реализации этой реформы? В каких регионах ожидается падение, а в каких – рост объемов строительства? Как действуют сейчас бизнес-процессы между банками и застройщиками? В чем российская специфика эскроу-счетов по сравнению с зарубежными моделями?



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