Пресс-конференция о литературном конкурсе им.И.Шмелева "Лето Господне"

12 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная началу пятого сезона Международного детско-юношеского литературного конкурса им. И. Шмелева "Лето Господне". Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".



Участники:

— председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;

— лауреат Патриаршей литературной премии поэт Юрий КУБЛАНОВСКИЙ;

— главный редактор журнала "Литература в школе" Надежда КРУПИНА.



1 сентября открылся пятый сезон Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева "Лето Господне", который проводится Издательским советом Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Кирилла.



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