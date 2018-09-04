Круглый стол о сирийском мирном урегулировании

6 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Сирийское мирное урегулирование: вопросы обсуждения в Тегеране".



Участники:

— заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр КУЗНЕЦОВ;

— доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО;

— старший преподаватель департамента политической науки факультета социальных наук НИУ ВШЭ Григорий ЛУКЬЯНОВ;

— руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий МАВАШЕВ.



На 7 сентября в Тегеране запланирована третья по счету встреча лидеров России, Ирана и Турции, в ходе которой будут обсуждаться все аспекты сирийского урегулирования, включая вопрос возвращения беженцев. При этом одной из центральных тем переговоров станет ситуация в подконтрольном джихадистам Идлибе и планы сирийского руководства по его освобождению. Без внимания не останется и подготовка Западом провокации с химическим оружием в Идлибе, которая может быть использована США для нанесения нового удара по Сирии. Об актуальной ситуации в Сирии, о продвижении политического урегулирования и позициях ключевых игроков, а также о роли гарантов "астанинского процесса" и стран Запада пойдет речь в рамках круглого стола.



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