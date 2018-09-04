Пресс-конференция посла Палестины в России Абдельхафиза Нофаля

7 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная ситуации вокруг палестино-израильского урегулирования.



Участники:

— член Исполкома Организации освобождения Палестины Ханан АШРАВИ;

— представитель Государства Палестина в Организации Объединенных Наций Рияд МАНСУР;

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиз НОФАЛЬ.



Палестинские политики представят развернутый анализ ситуации вокруг проблем и событий, связанных с процессом палестино-израильского урегулирования, и осветят позицию руководства страны. Особое внимание будет уделено последствиям принятых США решений о переносе американского посольства в Иерусалим и о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/