Пресс-конференция главы Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяны Витушевой

5 сентября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция начальника Главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области Татьяны ВИТУШЕВОЙ на тему: "Эволюция дворов Подмосковья".



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html