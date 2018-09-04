Пресс-конференция о театральном фестивале "Сказка приходит в твой дом"

5 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная IV Всероссийскому фестивалю семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом".



Участники:

— ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России Евгений КНЯЗЕВ;

— академик Национальной академии кинематографических наук и искусств, президент фестиваля, актриса Ольга БУДИНА;

— художник-сценограф, дизайнер, продюсер Борис КРАСНОВ;

— художественный руководитель Театра доброй сказки, соучредитель и генеральный директор фестиваля Вячеслав НАУМЕНКО;

— исполнительный директор Национальной родительской организации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей, соучредитель фестиваля Лариса САНАТОВСКАЯ.



В фестивале, который пройдет 27-29 октября в Москве, примут участие семейные театральные коллективы из 20-ти регионов Российской Федерации. Движение семейных любительских театров России – уникальное явление отечественной культуры. Основу фестиваля составляют домашние семейные театральные постановки, раскрывающие географическое и национальное многообразие нашей страны. Участие в нем могут принять все желающие. Вход на фестиваль будет бесплатным.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/