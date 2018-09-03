Пресс-конференция о развитии регионов российской Арктики

5 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, на которой будет представлен рейтинг устойчивого развития регионов российской Арктики "Полярный индекс. Регионы".



Участники:

— генеральный директор Экспертного центра "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) Борис ТАРАСОВ;

— руководитель проектной группы кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей НИКОНОРОВ;

— эксперт ПОРА, доцент РАНХиГС Александр ВОРОТНИКОВ;

— менеджер проекта "Полярный индекс" Андрей ДЕМЕНТЬЕВ.



"Полярный индекс" – совместный проект Экспертного центра "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) и кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, направленный на максимально широкое распространение принципов устойчивого развития российской Арктики. В рамках проекта составляется два связанных между собой, но при этом самостоятельных рейтинга устойчивого развития регионов Арктической зоны РФ и компаний, работающих на этой территории. Представленный в июне 2018 года "Полярный индекс. Версия 1.0" стал первым специализированным рейтингом устойчивого развития компаний, география деятельности которых затрагивает Арктическую зону России. В пятерку лидеров рейтинга вошли ПАО "Лукойл", ПАО "СИБУР Холдинг", ПАО "ГМК "Норильский никель", ПАО "Роснефть" и ПАО "АК "Алроса". Во втором рейтинге проекта "Полярный индекс. Регионы" оценивается устойчивость развития всей российской Арктики на макроуровне. Объектом исследования являются регионы, полностью или частично входящие в состав Арктической зоны РФ. В ходе пресс-конференции будет озвучена позиция экспертов ПОРА по вопросу о выделении Арктической зоны РФ в отдельный макрорегион, учитывая колоссальный размер территорий, их текущий и перспективный потенциал.



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