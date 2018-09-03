Пресс-конференция о запуске 1-го в мире андроида-кассира в ресторане

5 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция о запуске первого в мире андроида-кассира в сети ресторанов "Теремок".
Участники:
— основатель и управляющий сети ресторанов "Теремок" Михаил ГОНЧАРОВ;
— генеральный директор компании "Альфа Роботикс" Владимир ВЕНЕРОВ;
— андроид МАРУСЯ.
В рамках мероприятия речь пойдет о робототехнике и об искусственном интеллекте, их использовании на бытовом уровне, о развитии робототехники и ее влиянии на цифровую экономику. Будет рассказано об истории создания и особенностях андроида-кассира.
Аккредитация
Тамара Мори
тел.: + 7 (916) 555-2031
email: teremok.press@gmail.com
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/