Видеомост Москва – Минск о перспективах отношений двух стран

4 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Минск на тему: "Россия и Беларусь: новый этап в экономических отношениях?".



Участники в Москве:

— директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей РЕКЕДА;

— эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь ЮШКОВ;

— старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Артем ПЫЛИН.



В Минске:

— заведующий кафедрой политологии Белорусского государственного экономического университета Николай ВЕРЕМЕЕВ;

— заведующая отделом мониторинга социально-экономического развития Института экономики НАН Беларуси Татьяна САДОВСКАЯ.



Модератор – главный редактор Центра изучения перспектив интеграции Дарья ХАСПЕКОВА.



В Республике Беларусь прошло обновление правительства: сменился кадровый состав экономического блока кабинета министров, белорусский посол в Москве назначен вице-премьером. Россия назначила нового посла в Минске. В Сочи 22 августа президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести встречу в расширенном составе с участием членов правительств. Что эти кадровые изменения означают для развития российско-белорусских отношений? Можно ли ожидать начала нового этапа экономической интеграции? Какие новые треки интеграции могут появиться в российско-белорусских отношениях? В рамках мероприятия будут представлены результаты социологического исследования "Малое и среднее предпринимательство Беларуси в контексте евразийской интеграции", проведенного Центром изучения перспектив интеграции совместно с Институтом социологии НАН РБ.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/