Пресс-конференция к 190-летию со дня рождения Льва Толстого

4 сентября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, приуроченная к отмечаемому 9 сентября 190-летию со дня рождения Льва Толстого.
Участники:
— советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир ТОЛСТОЙ;
— генеральный директор Государственного музея Л.Н. Толстого Сергей АРХАНГЕЛОВ;
— заместитель генерального директора ГМТ по развитию Фекла ТОЛСТАЯ;
— заместитель генерального директора ГМТ по научной работе Людмила КАЛЮЖНАЯ;
— директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина ТОЛСТАЯ;
— директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий БАК.
Юбилейные мероприятия и акции пройдут во всех уголках России.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/