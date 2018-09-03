Пресс-конференция к 190-летию со дня рождения Льва Толстого

4 сентября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, приуроченная к отмечаемому 9 сентября 190-летию со дня рождения Льва Толстого.



Участники:

— советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир ТОЛСТОЙ;

— генеральный директор Государственного музея Л.Н. Толстого Сергей АРХАНГЕЛОВ;

— заместитель генерального директора ГМТ по развитию Фекла ТОЛСТАЯ;

— заместитель генерального директора ГМТ по научной работе Людмила КАЛЮЖНАЯ;

— директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина ТОЛСТАЯ;

— директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий БАК.



Юбилейные мероприятия и акции пройдут во всех уголках России.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/