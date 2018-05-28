Курц призвал Европу сконцентрироваться на защите внешних границ

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Европе следует перевести внимание с вопроса распределения мигрантов по своей территории на защиту внешней границы.Financial Times.
Он добавил, что "два года спустя многие страны были вынуждены изменить свое мнение, если они бы были честны, они бы сказали, что их позиция в 2015 и 2016 годах была ошибочной и сделала кризис не меньше, а больше".
Так, по мнению Курца, Германия "изменила свою позицию в правильном направлении", но теперь пришло время прекратить разговоры и "начать что-то делать".
Больше всего беженцев — свыше 119 тысяч человек — приняла Италия. Статистические данные показывают, что ранее поток мигрантов в ЕС сократился более чем вдвое. Так, в 2016 году число беженцев, прибывших по Средиземному морю в европейские страны, составило 363 тысячи человек.