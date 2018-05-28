Курц призвал Европу сконцентрироваться на защите внешних границ

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Европе следует перевести внимание с вопроса распределения мигрантов по своей территории на защиту внешней границы.

"Нам следует переключить наше внимание со споров о перераспределении беженцев по ЕС и сконцентрироваться в большей степени на защите внешней границы", — сказал Курц в интервью газете Financial Times

Он добавил, что "два года спустя многие страны были вынуждены изменить свое мнение, если они бы были честны, они бы сказали, что их позиция в 2015 и 2016 годах была ошибочной и сделала кризис не меньше, а больше".

Так, по мнению Курца, Германия "изменила свою позицию в правильном направлении", но теперь пришло время прекратить разговоры и "начать что-то делать".

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морским путем в Европу добралась 171 тысяча человек.

Больше всего беженцев — свыше 119 тысяч человек — приняла Италия. Статистические данные показывают, что ранее поток мигрантов в ЕС сократился более чем вдвое. Так, в 2016 году число беженцев, прибывших по Средиземному морю в европейские страны, составило 363 тысячи человек.