Россия не стремится к раскручиванию конфронтации с США, заявил посол

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. РФ не приемлет попыток оказания давления со стороны США, но не стремится к раскручиванию конфронтации и открыта к оздоровлению двустороннего диалога, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мы, разумеется, не приемлем попыток оказания давления на нас и жестко реагируем на недружественные действия. В то же время российская сторона не стремится к раскручиванию конфронтации и открыта к работе по оздоровлению двустороннего диалога. Добиться этого можно, если выстраивать отношения на равноправной и взаимоуважительной основе", — сообщил высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что в 2017 году состоялись две встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа — одна полноценная "на полях" саммита "двадцатки" в Гамбурге в июле, а другая — в рамках участия лидеров России и США в саммите АТЭС в ноябре в Дананге, в ходе которой было принято совместное заявление по Сирии.

"Кроме того, главы государств провели несколько телефонных разговоров. В постоянном режиме поддерживался диалог между главами внешнеполитических ведомств (РФ и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона — ред.). Они встречались в апреле в Москве, в мае в Вашингтоне, в августе в Маниле, в сентябре в Нью-Йорке, в ноябре в Дананге и в декабре в Вене. Рекса Тиллерсона в апреле принимал Владимир Путин. А Сергей Лавров во время своего визита в США в мае встречался с Дональдом Трампом", — отметил российский посол.

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