Пресс-конференция Управления Россельхознадзора по Москве и области

27 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция представителей Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям, посвященная итогам работы в 2016 году, задачам на 2017 год и вопросам осуществления контрольно-надзорной деятельности в условиях продления экономических санкций.



В ходе мероприятия будут, в частности, освещены особенности организации и проведения в 2016 году плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, представлены данные об осуществлении пограничного ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также ветеринарного и земельного надзора.



В пресс-конференции примут участие:

— руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям Евгений АНТОНОВ;

— заместители руководителя Управления: Дмитрий ВАСИН, Оксана КНЯЗЕВА, Анна ЛОПУНОВА, Александр НАУМЧУК.



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