19 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится встреча с представителями команды "КАМАЗ-мастер" – чемпиона ралли-марафона "Дакар – 2017". В жесткой борьбе российская команда триумфально вернула себе титул победителя экстремального ралли-марафона, проходившего в 12 этапов по равнинам, горам и пустыням Парагвая, Аргентины и Боливии. Протяженность маршрута составила 8800 километров.



Одновременно с "Дакаром — 2017" команда приняла участие в ралли "Африка эко рейс – 2017". По итогам гонки в категории грузовиков экипаж Андрей Каргинов-Андрей Мокеев-Дмитрий Никитин занял первое место в грузовом зачете, экипаж Сергей Куприянов-Александр Куприянов-Анатолий Танин – четвертый.



Первые впечатления о гонке, сложностях из уст победителей можно услышать в рамках встречи. В июле российская команда будет сражаться за победу в ралли "Шелковый путь – 2017". Маршрут пройдет по территории России, Казахстана и Китая. Разнообразие маршрута и наличие на трассе всех видов бездорожья обещает интереснейшую и ожесточенную борьбу на этом трансконтинентальном марафоне.



В мероприятии примут участие:

— руководитель команды "КАМАЗ-мастер" Владимир ЧАГИН;

— чемпион ралли-марафона "Дакар – 2017" Эдуард НИКОЛАЕВ;

— серебряный призер ралли-марафона "Дакар – 2017" Дмитрий СОТНИКОВ;

— победитель ралли-марафона "Африка эко рейс – 2017" Андрей КАРГИНОВ.



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