43-я Научная сессия ЦНИИГ "От традиций – к инновациям"

2-3 марта в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится 43-я Научная сессия Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии "От традиций – к инновациям".



В рамках мероприятия планируется обсудить вопросы развития современной гастроэнтерологии, проблемы диагностики, лечения и реабилитации больных с заболеваниями пищевода, желудка, кишечника, поджелудочной железы и печени, задачи профилактики и выявления онкологической патологии органов пищеварения. Состоятся дискуссии ведущих специалистов, пройдут заседания по тактике ведения больных после оперативных вмешательств на поджелудочной железе и по диагностике и лечению аутоиммунного гепатита.



Дополнительная информация и регистрация на сайте.



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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/