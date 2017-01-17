Пресс-конференция о подготовке к Чемпионату мира по футболу – 2018

23 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, в ходе которой будет представлен проект "Дискриминация ноль".
Проект разработан в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу – 2018. Фундаментом программы стал опыт Центра толерантности в области интерактивных методов профилактики экстремизма и расизма. Ранее проект был успешно представлен на Международном экономическом форуме в Давосе.
В мероприятии примут участие:
— генеральный директор Еврейского музея и Центра толерантности Александр БОРОДА;
— представители Министерства спорта Российской Федерации и ЮНЕСКО.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/