Пресс-конференция о подготовке к Чемпионату мира по футболу – 2018

23 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, в ходе которой будет представлен проект "Дискриминация ноль".



Проект разработан в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу – 2018. Фундаментом программы стал опыт Центра толерантности в области интерактивных методов профилактики экстремизма и расизма. Ранее проект был успешно представлен на Международном экономическом форуме в Давосе.



В мероприятии примут участие:

— генеральный директор Еврейского музея и Центра толерантности Александр БОРОДА;

— представители Министерства спорта Российской Федерации и ЮНЕСКО.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/