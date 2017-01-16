Круглый стол об участии родителей в образовательном процессе

31 января в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Российский родитель: "Тварь ли я дрожащая или право имею?".



В соответствии с Законом об образовании родители – полноправные участники школьного образовательного процесса. Иногда школа готова делить с ними только вопросы софинансирования, оставляя за собой основное право принятия решений о содержании и об организации обучения и воспитания, так как родители не являются специалистами. Нужна ли России система родительского просвещения? Должен ли психолог вмешиваться в жизнь семьи? Должны ли родители покупать учебники? Когда станет легче портфель школьника? Вернется ли школьный доктор? Будет ли единый закон, защищающий семью с детьми? Об этом пойдет речь в преддверии III Съезда Национальной родительской ассоциации.



В мероприятии примут участие:

— ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации, член Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Алексей ГУСЕВ;

— действительный член Российской академии образования Сергей ДАРМОДЕХИН;

— член президиума Карельского отделения Национальной родительской ассоциации, председатель правления Службы социальной поддержки и реабилитации "Возрождение" Галина ГРИГОРЬЕВА;

— заместитель руководителя Гильдии педагогов и психологов, автор и руководитель просветительского проекта "Школа родительского мастерства" Сергей ЛЕВИТ;

— генеральный директор ООО "Классный журнал", ответственный секретарь Вологодского отделения Национальной родительской ассоциации Людмила МИРОНОВА.



В мероприятии также примут участие семьи-победители Всероссийского конкурса школьных генеалогических исследований "Моя родословная" и Всероссийского интернет-фотоконкурса "Семьи счастливые моменты".



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