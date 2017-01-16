Расширенное заседание Общественного совета при Минвостокразвития

17 января в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится расширенное заседание Общественного совета при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока с участием главы ведомства Александра ГАЛУШКИ.



В рамках мероприятия будут обсуждены задачи, решаемые в целях комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока, и роль в этом общественных институтов. Также будет рассказано об итогах конкурса по формированию состава Общественного совета при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и об организации его деятельности.



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