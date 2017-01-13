Пресс-конференция о развитии легкой промышленности в России

19 января в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Стратегические направления развития легкой промышленности в России. Создание новых подотраслей текстильной промышленности".



Мероприятие посвящено анализу ситуации и стратегическим перспективам отрасли, которая в 2016 году продемонстрировала позитивную динамику. В рамках пресс-конференции будут рассмотрены условия для импортозамещения в легкой промышленности, освещена степень участия федеральных институтов развития в значимых проектах отрасли, обсуждены перспективы отечественного рынка синтетических материалов и реализации проекта по строительству в Ивановской области комбината по производству полиэфирного волокна. В настоящее время объем российского рынка легкой промышленности оценивается почти в 3 трлн рублей, объем господдержки отрасли в 2016 году достиг 2,2 млрд рублей. Ивановская область продолжает оставаться одним из флагманов отечественной текстильной промышленности. На долю региона приходится свыше 80 % выпускаемых в России хлопчатобумажных тканей и до 80 % производимого в России постельного белья.



Участники:

— губернатор Ивановской области Павел КОНЬКОВ;

— статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор ЕВТУХОВ;

— президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей РАЗБРОДИН;

— представитель Внешэкономбанка.



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