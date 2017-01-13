Пресс-конференция руководства основных политических сил Палестины

17 января в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция по итогам неофициальной встречи "Межпалестинское согласие и будущее Палестины", организованной Институтом востоковедения РАН и Фондом мусульманской культуры, науки и образования.



Мероприятие пройдет в Москве с 15 по 17 января. В ходе пресс-конференции речь пойдет о выдвинутых инициативах, которые могут стать стимулом для восстановления национального единства Палестины. Также будет проанализирована степень эффективности неофициальных контактов в подобном формате.



В пресс-конференции примут участие:

— представители руководства ХАМАС (Движение исламского сопротивления), ФАТХ (Движение освобождения Палестины), Народного фронта освобождения Палестины, Исламского движения "Джихад в Палестине" и других политических сил.



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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

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