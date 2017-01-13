Пресс-конференция министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Т. Валовой

16 января в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяны ВАЛОВОЙ.



В ходе мероприятия будут обсуждаться итоги работы ЕЭК в 2016 году.



Модератор – директор Евразийского коммуникационного центра Алексей ПИЛЬКО.



В ходе мероприятия состоится подключение студий в Астане, Ереване и Минске, где представители СМИ также смогут задать свои вопросы.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/