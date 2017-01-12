Круглый стол, посвященный борьбе с табакокурением в России

13 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Борьба с табакокурением в России: новые меры".



В рамках мероприятия планируется обсудить предложенный Министерством здравоохранения Российской Федерации проект антитабачной концепции на 2017–2022 гг., который подразумевает не только повышение налогов и акцизов на табачные изделия, но и запрет на продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее. Насколько это может быть эффективно? Каковы результаты действующих на данный момент мер по борьбе с табакокурением?



В мероприятии примут участие:

— директор клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова, академик РАН Юрий БЕЛЕНКОВ;

— член Координационного совета по борьбе против табака при Министерстве здравоохранения РФ Виктор ЗЫКОВ;

— член-корреспондент РАН,

первый заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУ "Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины" Министерства здравоохранения РФ Оксана ДРАПКИНА;

— президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь БУХАРОВ.



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