Лекция, приуроченная к Всемирному дню "Битлз"

16 января в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная лекция на тему: "Пленяющие песни The Beаtles", приуроченная к отмечаемому 16 января Всемирному дню "Битлз".



Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском". Легендарная ливерпульская четверка положила начало эпохе рок-музыки, захватившей мир. В чем секрет такой необыкновенной популярности? С какими загадками связано имя группы? На эти и многие другие вопросы ответит музыкант Константин КРЫМСКИЙ.



Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!



Регистрация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход на территорию агентства строго при предъявлении паспорта.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/