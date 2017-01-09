Пресс-конференция о IV Общероссийском фестивале "Первозданная Россия"

16 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная открытию IV Общероссийского фестиваля "Первозданная Россия", который станет одним из самых ярких событий Года 100-летия основания заповедной системы России и Года экологии.



В рамках фестиваля будут рассмотрены проблемы охраны окружающей среды, проанализированы научные достижения, освещены наиболее интересные туристические маршруты, показаны мультипликационные и документальные фильмы о природе. Отдельная фотоэкспозиция будет посвящена заповедникам и национальным паркам России.



В мероприятии примут участие:

— заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии РФ Всеволод СТЕПАНИЦКИЙ;

— директор Всемирного фонда дикой природы (WWF России) Игорь ЧЕСТИН;

— учредитель Российского союза фотографов дикой природы Сергей ГОРШКОВ;

— директор Центрального дома художника на Крымском валу Василий БЫЧКОВ.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/