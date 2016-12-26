Пресс-конференция главы Комитета ГД по жилищной политике Г. Хованской

27 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Галины ХОВАНСКОЙ.



На мероприятии речь пойдет об итогах работы Комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ в рамках осенней сессии. Чего удалось достичь? Какие инициативы нуждаются в доработке?



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/