27 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная завершению Года российского кино.



Мероприятие также приурочено к отмечаемому 28 декабря Международному дню кино. Ранее на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку президент РФ В.В. Путин подчеркнул, что "государство должно сделать все, чтобы цивилизованными рыночными способами оказать поддержку нашей киноиндустрии".



В пресс-конференции примут участие:

— киновед, культуролог Кирилл РАЗЛОГОВ;

— российский продюсер, кинорежиссёр и сценарист Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

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