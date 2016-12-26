Пресс-конференция исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе

27 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи ЛОМИДЗЕ на тему: "Туристическая отрасль России: итоги 2016 года и перспективы на 2017 год ".



Какие туристические направления были наиболее популярны у россиян в уходящем году? Сколько туристов выбрали отдых в пределах России? Какие тенденции в развитии туристической отрасли будут определяющими в 2017 году?



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