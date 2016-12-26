Лекция о последнем годе императорской России и об убийстве Распутина

27 декабря в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная лекция на тему: "1916 – последний год императорской России".



Мероприятие состоится в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском". 30 декабря (17 декабря по старому стилю) 1916 года в Петрограде был убит Григорий Распутин, известный уже тогда даже за пределами России знахарь и друг семьи императора Николая II. И его личность, и обстоятельства убийства до сих пор окружены домыслами. Каким было то время? Что привело Николая II к отречению от престола, к изменению участи государства? На эти и многие другие вопросы ответит доктор исторических наук, профессор НИУ ВШЭ Олег БУДНИЦКИЙ.



Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!



Регистрация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход на территорию агентства строго при предъявлении паспорта.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/