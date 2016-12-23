Пресс-конференция генерального директора ВЦИОМ В. Федорова

26 декабря в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия ФЕДОРОВА по итогам уходящего года.



С какими чувствами граждане нашей страны провожают 2016-й и чего ждут от 2017-го года? Какие события больше всего запомнились на фоне мировых новостей? Кого из политиков, спортсменов, актеров, писателей мы считаем человеком года? Где планируем отметить Новый год и сколько денег намерены потратить на праздничный стол?



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/