Пресс-конференция главы Комитета СФ по соцполитике В. Рязанского

26 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия РЯЗАНСКОГО по итогам работы за год.



В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы совершенствования законодательной базы в социальной области, в сферах трудовых отношений, здравоохранения, пенсионного обеспечения, поддержки незащищенных слоев населения – малообеспеченных и многодетных семей, молодежи. Внимание также будет уделено развитию внутреннего туризма и поддержке уникальных курортных зон.



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Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

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