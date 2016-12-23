Пресс-конференция Всемирного русского народного собора по итогам года

26 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция руководителей Всемирного русского народного собора по итогам года, которая состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".



В ходе мероприятия будут затронуты проблемы противодействия экстремизму и ксенофобии, рассмотрены вопросы разработки Общественной концепции русского народа, освещен проект Закона о российской нации, проанализированы перспективы проведения Фестиваля национальных видов спорта и Всемирных русских игр в Москве. Также речь пойдет об открытии Русской экспертной школы.



В мероприятии примут участие:

— заместитель главы ВРНС, епископ Воскресенский, викарий Патриарха Московского и всея Руси САВВА;

— заместитель главы ВРНС, руководитель Секретариата ВРНС Олег КОСТИН;

— первый заместитель руководителя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Александр ЩИПКОВ;

— руководитель Экспертного центра ВРНС Александр РУДАКОВ;

— руководитель Правозащитного центра ВРНС Роман СИЛАНТЬЕВ;

— директор Института национальной стратегии Михаил РЕМИЗОВ;

— заместитель руководителя Экспертного центра ВРНС Владимир ТИМАКОВ;

— член Президиума ВРНС, президент Федерации хоккея с мячом России Борис СКРЫННИК;

— писатель, публицист Егор ХОЛМОГОРОВ.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.

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