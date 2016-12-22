Круглый стол о перспективах стабилизации ситуации в Сирии

26 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Сирия: московские договоренности и перспективы стабилизации обстановки".



20 декабря в Москве состоялась встреча министров обороны и министров иностранных дел России, Ирана и Турции, посвященная вопросу сирийского урегулирования. Было принято совместное заявление и согласованы меры, направленные на оживление политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта. Участники переговоров заявили о намерении и дальше прилагать усилия, направленные на обеспечение устойчивого прекращения огня, совместно решать актуальные вопросы сирийского урегулирования, в том числе способствовать выработке соглашения между правительством Сирии и оппозицией и стать его гарантами. Можно ли говорить, что Москва, Анкара и Тегеран играют сегодня главную роль в определении того, как пойдет процесс сирийского урегулирования? Каковы наиболее вероятные варианты развития событий в Сирии после освобождения Алеппо и тройственной встречи в Москве? Как скоро можно ожидать стабилизация обстановки? Насколько обосновано высказываемое рядом СМИ опасение, что результатом тройственной встречи в Москве может стать раздел Сирии на зоны влияния? На какой основе произошло сближение позиций Москвы и Анкары в сирийском вопросе? Следует ли ожидать расширения круга стран, желающих присоединиться к нынешнему трехстороннему формату, в том числе за счет Эр-Рияда и Дохи? Какая роль отводится межсирийским переговорам, которые планируется провести в Астане в конце января 2017 года?



В мероприятии примут участие:

— советник заместителя председателя Совета Федерации РФ, посол Андрей БАКЛАНОВ;

— заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЕСЕЕВ;

— профессор НИУ ВШЭ Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;

— старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Виктор НАДЕИН-РАЕВСКИЙ.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/