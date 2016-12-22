Пресс-конференция постпреда РФ при НАТО Александра Грушко

26 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция постоянного представителя России при НАТО, Чрезвычайного и Полномочного Посла Александра ГРУШКО в формате видеомоста Москва – Брюссель.



В ходе мероприятия будут подведены итоги заседания Совета Россия – НАТО, прошедшего 19 декабря, прокомментированы результаты министерской встречи стран НАТО в Брюсселе 6–7 декабря. Также пойдет речь о текущем состоянии отношений России и Североатлантического альянса, будет проанализирована их динамика в течение 2016 года.



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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.

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