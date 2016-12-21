Пресс-конференция руководителя ФМБА Владимира Уйба

26 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира УЙБА по итогам года.



В рамках мероприятия речь пойдет о передовых направлениях работы подведомственных организаций, о научных достижениях в медицине и прорывных технологиях, об успешных экспериментах в космической медицине. Будут рассмотрены проблемы спортивной медицины и медицинского обеспечения российских сборных, проанализированы результаты медицинского сопровождения участников Олимпиады – 2016 в Рио-де-Жанейро. Также будут освещены вопросы строительства медицинских объектов и санаторно-курортного лечения.



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