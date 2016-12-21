Пресс-конференция первого замминистра иностранных дел Пакистана Чодри

27 декабря в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция первого заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Пакистан Айзаза Ахмада ЧОДРИ по итогам трехсторонних межмидовских консультаций представителей России, Пакистана и Китая по Афганистану.



Встреча в Москве состоится 27 декабря. Также в ходе мероприятия будут затронуты вопросы, связанные с ситуацией в регионе Центральной и Южной Азии, освещены российско-пакистанские двусторонние связи. В пресс-конференции также примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Российской Федерации Кази Мохаммад ХАЛИЛУЛЛА.



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