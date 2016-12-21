Пресс-конференция Всемирного русского народного собора по итогам года

26 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция руководителей Всемирного русского народного собора по итогам года, которая состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
В ходе мероприятия будут затронуты проблемы противодействия экстремизму и ксенофобии, рассмотрены вопросы разработки Общественной концепции русского народа, освещен проект Закона о российской нации, проанализированы перспективы проведения Фестиваля национальных видов спорта и Всемирных русских игр в Москве. Также речь пойдет об открытии Русской экспертной школы.
В мероприятии примут участие:
— заместитель главы ВРНС, епископ Воскресенский, викарий Патриарха Московского и всея Руси САВВА;
— заместитель главы ВРНС, руководитель Секретариата ВРНС Олег КОСТИН;
— первый заместитель руководителя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Александр ЩИПКОВ;
— руководитель Экспертного центра ВРНС Александр РУДАКОВ;
— руководитель Правозащитного центра ВРНС Роман СИЛАНТЬЕВ;
— директор Института национальной стратегии Михаил РЕМИЗОВ;
— заместитель руководителя Экспертного центра ВРНС Владимир ТИМАКОВ;
— член Президиума ВРНС, президент Федерации хоккея с мячом России Борис СКРЫННИК;
— писатель, публицист Егор ХОЛМОГОРОВ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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