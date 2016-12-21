26 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная деятельности еврейской общины России.



В ходе мероприятия будут затронуты вопросы борьбы с международным терроризмом, поднята тема 25-летия восстановления сотрудничества между Россией и Израилем, освещена ситуация на Ближнем Востоке. Также речь пойдет об открытии в России синагог, общинных центров, еврейских школ и детских садов, кошерных магазинов, ресторанов. Будет освещены проблемы религиозных организаций, рассмотрена ситуация вокруг Библиотеки Шнеерсона.



В мероприятии примет участие:

— президент Федерации еврейских общин России Александр БОРОДА.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/