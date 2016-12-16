Презентация рейтинга детских новогодних представлений Москвы

22 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Рейтинг детских новогодних представлений Москвы 2017".



В исследование вошло 114 постановок. Чем удивят новогодние представления детей и их родителей? Какие креативные программы появились в этом году? Какое шоу выбрать для своего ребенка: камерное или большого формата? Стоит ли обращать внимание на мероприятия рядом с домом? Отличаются ли подарки от предлагаемых в прошлом году? Подорожали ли билеты на новогодние представления?



К участию приглашены:

— директор Института психолого-педагогических проблем детства Татьяна ВОЛОСОВЕЦ;

— председатель Московской федерации профсоюзов Михаил АНТОНЦЕВ;

— генеральный директор компании Dikobraz Production Ирина АФАНАСЬЕВА;

— руководитель партнерских программ (IQ елка) Антонина КОЗЫРЬ.



Модератор – руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья ТЮРИНА.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/