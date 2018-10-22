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Вечный спор о Второй поправке

(обновлено: 08:05 22.10.2018)
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Максим Соколов
© Flickr / Marcin WicharyМагазин оружия в США. Архивное фотоМагазин оружия в США. Архивное фото
© Flickr / Marcin Wichary

Максим Соколов, для РИА Новости

Массовое убийство студентов керченского техникума, совершенное их соучеником Росляковым, покончившим с собой, как практически всякое иррациональное и резонансное убийство, обросло большим количеством версий. В СМИ и социальных сетях всяк следователь.

Говорят о частых поездках будущего убийцы на Украину, о том, что его мать была свидетельницей Иеговы, сомневаются, что 18-летний подросток мог в одиночку продемонстрировать такую диверсионную выучку, как будто он не подросток, а кинематографический Рэмбо, и так далее.

Следствие разберется (или не разберется), но всякое убийство такого рода сразу активизирует старинный спор о Второй поправке к американской конституции, причем спор этот актуален далеко не только для США. Хотя, конечно, поскольку именно в США школьные расстрелы наиболее распространены, спорят в первую очередь американцы — давно и много.

Суть спора в том, что делать — устрожать и запрещать или, напротив, расширять и поощрять свободное ношение оружия в соответствии с поправкой: "Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться" (принята 15 декабря 1791 года).

Продажа оружия в оружейном магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Те, кто стоит за всемерное ограничение права хранить и носить оружие (будь они американцами или, допустим, русскими — все равно), приводят в пример преступления вроде керченского и указывают, что без достаточной легкости в приобретении оружия преступление не могло бы совершиться и совсем молодые люди остались бы живы.

Но и сторонники всеобщего вооружения народа находят что возразить. Начинают они с афоризма "Ружья не убивают людей, люди убивают людей".

Что с формально-логической точки зрения совершенно верно, хотя и банально. Подобным образом можно сказать, что и трактор не вспахивает поле, человек вспахивает поле. Ибо инструмент (ружье, трактор, etc.) не имеет своей воли, ее имеет человек, который этот инструмент использует. Но проблема в том, что от используемого инструмента сильно зависит производительность действий человека. В нашем случае — количество убитых этим человеком.

Когда говорят, что убить можно и кухонным ножом, и табуреткой, и пивной кружкой по голове, т. е. необязательно огнестрелом, затушевывают как раз вопрос производительности. Ибо неизвестны случаи, когда табуреткой были бы убиты несколько десятков человек, а ружьем — такие случаи известны.

Военнослужащие у Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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Трагедия в Керчи: кто в ней виноват и кому она выгодна
Можно возразить: "А нож?", сославшись на распространенную ныне в Западной Европе манеру беженцев-сикариев, бросающихся с холодным оружием на прохожих. Но массовая резня ножом требует некоторого умения и опыта, тогда как массовый расстрел требует их в гораздо меньшей степени.

А огнестрельные бойни учиняют отнюдь не Рэмбо, а, говоря на жаргоне, лузеры, по-ученому же — омега-самцы. Антоним для альфа-самцов. Что-то переклинивает в голове удрученного своей неудалой жизнью омега-лузера, он берет ружье и начинает стрелять — это типичная картина такого преступления. И здесь легкодоступный огнестрел — необходимое орудие, потому что без него невозможно отомстить своим коллегам (или всему мирозданию). Не с табуреткой же на них идти.

Поэтому устрожения и запреты есть действенный способ предотвращения подобных инцидентов.

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Кадры из колледжа в Керчи, где произошло убийство

Но тут сторонники Второй поправки выдвигают новый аргумент, заключающийся в том, что если бы вооружение народа было массовым, такого омега-самца тут же бы пристрелили и массовых жертв не было. Опять же он и поопасился бы нападать, зная, что и у самих револьверы найдутся.

Картина того, сколь могуч вооруженный народ (прямо как "вооруженные рабочие" из ленинского труда "Государство и революция"), конечно, впечатляющая, но все больше умозрительная. Скорее из разряда тех же компьютерных стрелялок, которыми увлекаются многие омега-самцы, но только наоборот. У ледащего самца стрелялка плохая и неправильная, а у нас будет хорошая и правильная — только дай полную свободу оружия.

Патроны
© РИА Новости / Антон Вергун
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Росгвардия предложила усилить контроль за хранением оружия
Мы не располагаем убедительной статистикой, показывающей, сколь много расстрелов типа керченского удалось предотвратить усилиями неравнодушных граждан с наганами. Была бы таковая, ее можно было бы сличить с числом жертв удавшихся покушений и с цифрами в руках огласить результаты: "Вот столько в школьных (и не только школьных) расстрелах погибло, но вот сколько — и гораздо больше — таких расстрелов с потенциально гораздо большим количеством жертв удалось пресечь благодаря гражданскому оружию".

Но таких выкладок, к сожалению, нет, даже могучая Национальная стрелковая ассоциация США (хотя там очень богатый статистический материал) тут не преуспела, а о наших стрелковых ассоциаторах и говорить не приходится.

Остается искать баланс устрожений, которым будут недовольны все. И грезящие о всеобъемлющей Второй поправке, перепертой на язык родных осин, и грезящие о всеобщем запрете на огнестрел. В реальности послушают МВД и сделают середка на половинку.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
andrzeilo
Там сектанты замешаны. Парня мягкого, нелюдимого, слепили "мученика", мать его помогла приведя в секту и парень "выстрелил" от "учений" и безнадеги.
08:14
22.10.2018
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Ak 70
Ну про Керчь можно сказать- чем думал сотрудник госгвардии, давший разрешение: молодой человек 18 лет, учащийся, проживающий с матерью в городе ( про отца не читал)- он что ружье взял для охоты? В Крыму не самые богатые охотничьи угодья... Хотя разрешитель действовал по Закону- справки есть, сейф есть... Но к разрешениям на оружие надо подходить тщательней... Может как на приеме в силовые структуры тесты проходить? Сотни вопросов и результат психологический портрет... Пусть эта ужесточит порядок выдачи, но если это спасет даже одну жизнь, то этого стоит...
08:17
22.10.2018
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