Британская "логика": победы России можно объяснить только допингом

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Накануне чемпионата мира по футболу расхожими были анекдоты о том, что российскую сборную уж точно не обвинят в употреблении допинга, учитывая ее более чем скромные результаты. Однако после блестящего старта команды главный редактор RT Маргарита Симоньян предсказала: "Вангую: если с победами нашей сборной так и дальше пойдет, нас обязательно обвинят в допинге, подкупе и международном сговоре. А как иначе?" И как в воду глядела.

После ярких побед в первых двух матчах сборной России западная пресса моментально взялась за старое, затянув уже изрядно поднадоевшую всем песню о допинге. Причем исполнители этой песни особо даже и не скрывают, что у них есть единственная причина для обвинений: уж больно хорошо сыграли российские футболисты, подозрительно хорошо!

Лидерами очередной антироссийской кампании, как это часто бывает в последнее время, выступили британские СМИ. В частности, английский таблоид The Mail on Sunday опубликовал в воскресенье статью на газетный разворот с громким заголовком: "РАЗОБЛАЧЕНИЕ: ФИФА знала о сокрытии позитивного допингового теста российского игрока 18 месяцев назад ".

Сразу стоит отметить: в этом "разоблачении" абсолютно нет ничего нового. Речь идет о старой истории с голословными предположениями из доклада канадского профессора Ричарда Макларена по поводу допинга в российском футболе. В конце 2016 года ФИФА начала свое расследование этих обвинений и в марте 2017-го заявила об "отсутствии доказательств". Отдельно были выдвинуты обвинения в отношении футболиста казанского "Рубина" Руслана Камболова, но и они после тщательного расследования ФИФА были опровергнуты.

Вот о пробе Камболова и решил вспомнить на страницах The Mail on Sunday журналист Ник Харрис, позиционирующий себя как специалист в области "спортивных расследований". Он пишет: "Среди болельщиков во всем мире, включая саму Россию, вновь возникли сомнения в доверии к национальной команде в связи с ее рекордным стартом на этом чемпионате мира". То есть автор и не скрывает, что единственный повод вспомнить "дело Камболова" — блестящая игра футболистов нашей сборной.

Различные околоспортивные сайты поддержали эти инсинуации Харриса, кинувшись рассказывать, что российские футболисты теперь бегают быстрее и чаще забивают . Предположить, что для спортсменов чемпионат мира в родной стране, при поддержке десятков тысяч соотечественников — самый сильный "допинг", конечно, никто не в состоянии. Исходя из этой "логики", можно допустить, что английскую сборную, выигравшую единственный чемпионский титул в истории именно у себя дома (в 1966 году), нужно срочно лишать золотых медалей "за допинг".

Самое пикантное в этой "сенсации" от The Mail on Sunday в том, что Камболов не попал на мундиаль из-за досадной травмы, полученной в игре чемпионата России. И, соответственно, его дело, о котором пишет Харрис, никак не может иметь отношение к результатам сборной. Но разве такие "мелочи" когда-то останавливали британскую прессу от обвинений против России? Вспомним хотя бы все нестыковки в "деле Скрипалей".

Полное отсутствие каких-то серьезных оснований для инсинуаций по поводу допинга на ЧМ признает и сам Харрис, написавший в своем твиттере: "Россия (принимает. — Прим. ред.) допинг на этом чемпионате мира: абсолютно нет доказательств этого". Но тут же добавляет: "Верите ли вы ФИФА в вопросах честности: нет. Верите ли вы России по поводу допинга: нет… Верите ли чему бы то ни было, что вы видите от них на чемпионате мира: нет".

Да уж, интересный подход: сам спросил — сам ответил за всех. Мол, я знаю, дорогие читатели, что вы не верите ФИФА и России, и никаких особых доказательств нам не нужно. Правда, те самые читатели выразили иное мнение: "Верите ли вы газете The Mail: нет… Верите ли вы Нику Харрису: нет". А один из комментаторов Харриса прямо указал: "Англия просто завидует русским, вы даже не можете скрыть этого"

Еще более забавным "разоблачение" от британской газеты выглядит после того, как выяснилось, что ФИФА заранее ответила Харрису на все его вопросы, о чем сообщила и ему лично, и публично. Футбольная ассоциация обвинила автора статьи в выборочном подходе к фактам и в том, что тот сознательно скрыл от читателя хорошо известные ему сведения о согласии антидопингового агентства WADA с выводами расследования ФИФА по российским футболистам.