РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Британская "логика": победы России можно объяснить только допингом

08:0026.06.2018
(обновлено: 08:09 26.06.2018)
210102
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИгроки сборной России радуются забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и ЕгиптаИгроки сборной России радуются забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Накануне чемпионата мира по футболу расхожими были анекдоты о том, что российскую сборную уж точно не обвинят в употреблении допинга, учитывая ее более чем скромные результаты. Однако после блестящего старта команды главный редактор RT Маргарита Симоньян предсказала: "Вангую: если с победами нашей сборной так и дальше пойдет, нас обязательно обвинят в допинге, подкупе и международном сговоре. А как иначе?" И как в воду глядела.

После ярких побед в первых двух матчах сборной России западная пресса моментально взялась за старое, затянув уже изрядно поднадоевшую всем песню о допинге. Причем исполнители этой песни особо даже и не скрывают, что у них есть единственная причина для обвинений: уж больно хорошо сыграли российские футболисты, подозрительно хорошо!

© Freshfocus
Перейти в фотобанк
ФИФА раскритиковала статью о возможных антидопинговых нарушениях в России
Лидерами очередной антироссийской кампании, как это часто бывает в последнее время, выступили британские СМИ. В частности, английский таблоид The Mail on Sunday опубликовал в воскресенье статью на газетный разворот с громким заголовком: "РАЗОБЛАЧЕНИЕ: ФИФА знала о сокрытии позитивного допингового теста российского игрока 18 месяцев назад".

Сразу стоит отметить: в этом "разоблачении" абсолютно нет ничего нового. Речь идет о старой истории с голословными предположениями из доклада канадского профессора Ричарда Макларена по поводу допинга в российском футболе. В конце 2016 года ФИФА начала свое расследование этих обвинений и в марте 2017-го заявила об "отсутствии доказательств". Отдельно были выдвинуты обвинения в отношении футболиста казанского "Рубина" Руслана Камболова, но и они после тщательного расследования ФИФА были опровергнуты.

Вот о пробе Камболова и решил вспомнить на страницах The Mail on Sunday журналист Ник Харрис, позиционирующий себя как специалист в области "спортивных расследований". Он пишет: "Среди болельщиков во всем мире, включая саму Россию, вновь возникли сомнения в доверии к национальной команде в связи с ее рекордным стартом на этом чемпионате мира". То есть автор и не скрывает, что единственный повод вспомнить "дело Камболова" — блестящая игра футболистов нашей сборной.

Игроки сборной России радуются забитому голу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Проверить россиян на допинг: в разгар ЧМ Запад "съехал" на любимую тему
Различные околоспортивные сайты поддержали эти инсинуации Харриса, кинувшись рассказывать, что российские футболисты теперь бегают быстрее и чаще забивают. Предположить, что для спортсменов чемпионат мира в родной стране, при поддержке десятков тысяч соотечественников — самый сильный "допинг", конечно, никто не в состоянии. Исходя из этой "логики", можно допустить, что английскую сборную, выигравшую единственный чемпионский титул в истории именно у себя дома (в 1966 году), нужно срочно лишать золотых медалей "за допинг".

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБолельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москве

Самое пикантное в этой "сенсации" от The Mail on Sunday в том, что Камболов не попал на мундиаль из-за досадной травмы, полученной в игре чемпионата России. И, соответственно, его дело, о котором пишет Харрис, никак не может иметь отношение к результатам сборной. Но разве такие "мелочи" когда-то останавливали британскую прессу от обвинений против России? Вспомним хотя бы все нестыковки в "деле Скрипалей".

Полное отсутствие каких-то серьезных оснований для инсинуаций по поводу допинга на ЧМ признает и сам Харрис, написавший в своем твиттере: "Россия (принимает. — Прим. ред.) допинг на этом чемпионате мира: абсолютно нет доказательств этого". Но тут же добавляет: "Верите ли вы ФИФА в вопросах честности: нет. Верите ли вы России по поводу допинга: нет… Верите ли чему бы то ни было, что вы видите от них на чемпионате мира: нет".

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
В США захотели проверить сборную России на допинг
Да уж, интересный подход: сам спросил — сам ответил за всех. Мол, я знаю, дорогие читатели, что вы не верите ФИФА и России, и никаких особых доказательств нам не нужно. Правда, те самые читатели выразили иное мнение: "Верите ли вы газете The Mail: нет… Верите ли вы Нику Харрису: нет". А один из комментаторов Харриса прямо указал: "Англия просто завидует русским, вы даже не можете скрыть этого".

Еще более забавным "разоблачение" от британской газеты выглядит после того, как выяснилось, что ФИФА заранее ответила Харрису на все его вопросы, о чем сообщила и ему лично, и публично. Футбольная ассоциация обвинила автора статьи в выборочном подходе к фактам и в том, что тот сознательно скрыл от читателя хорошо известные ему сведения о согласии антидопингового агентства WADA с выводами расследования ФИФА по российским футболистам.

Комментировать
Мнение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Виктор Хегай
Секрет сестер Уильямс заключается в том, что они братья, едят только натуральную пищу. А норвежские лыжники на дистанции страдают от нехватки кислорода (чего у других спортсменов ведь не наблюдается) и поэтому инвалиды вынуждены жрать лекарства.
08:27
26.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
26 июня 17:00
-
Австралия
-
Перу
26 июня 17:00
-
Дания
-
Франция
26 июня 21:00
-
Нигерия
-
Аргентина
26 июня 21:00
-
Исландия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
26 июня 17:00
-
Австралия
-
Перу
26 июня 17:00
-
Дания
-
Франция
26 июня 21:00
-
Нигерия
-
Аргентина
26 июня 21:00
-
Исландия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена