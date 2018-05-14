Возглавит ли Кудрин Счетную палату: чертовски хочется поработать

Максим Соколов, для РИА Новости
Окончательного решения Кудрин еще не принял — он взял паузу и раздумывает.
По форме предложение достаточно лестное и к тому же (с большой долей вероятности) исходящее не только от рядовых думцев-единороссов, но и от более влиятельных лиц.
Полномочия главы Счетной палаты достаточно обширны, а тщательное расследование правильности траты казенных денег дает главе палаты возможность действенно влиять на дела в государстве. Тем более в нашем, где объем госсектора весьма велик, а уровень злоупотреблений, связанных с нецелевым использованием казенных средств, тоже обширен. Добавим к этому возможность прямого доклада главе государства. Можно вспомнить, что звезда интенданта финансов Кольбера взошла при Людовике XIV благодаря его въедливому и кропотливому расследованию случаев нецелевого использования, а работавшая при нем Особая судебная палата (та же Счетная палата, наделенная, правда, еще и карательными функциями) за восемь лет вернула в казну 110 миллионов ливров — сумма по тем временам гигантская.
Кроме того, что госинвестиции, с его точки зрения, порождают инфляцию, которая есть чума и гангрена, был и другой важный довод — "Все разворуют, а деньги, обращенные в сокровища, будут целее". Но пример того же Кольбера показывает, что казнокрадство возможно если и не вовсе искоренить (это вообще никому не удавалось), то, во всяком случае, сильно придавить. Размах этого бедствия связан с тем, что отчего не воровать, коли некому унять, если же глава Счетной палаты, располагающий обширными полномочиями и к тому же лучший в мире министр финансов, почему бы ему не стать и лучшим в мире аудитором — всерьез возьмется за дело и сделает воровство казенных денег делом совсем некомфортным, благодарная Россия его не забудет.
Но, судя по желанию предаться раздумью, не все так просто.
Сам А. Л. Кудрин в конце апреля указывал, что руководимый им Центр стратегических разработок — "это интеллектуальный штаб для подготовки предложений президенту и правительству. Так что с этой позиции обычно уходят на высокие должности". Возможно, он ждал чего-то более высокого и более соответствующего его годам, нежели Счетная палата. Ср. дневниковую запись Пушкина от 1 января 1834 года — "Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам)".
Тем более что в начале мая на публику обрушился вал утечек из глубоко осведомленных источников, согласно которым А. Л. Кудрину готовят место в АП России. То ли первого заместителя, то ли представителя президента по международному экономическому сотрудничеству с экстраординарными полномочиями. Сообщалось, что "это был бы мощный сигнал, так как в высших эшелонах Кудрин — единственный, с кем будут говорить на Западе, единственный, вызывающий определенное доверие к себе". Это в переводе на русский язык означало, что глава Комитета гражданских инициатив должен был стать неофициальным министром иностранных дел, причем куда более влиятельным — "единственный, с кем будут говорить на Западе", — чем министр официальный, с которым, как следовало из смысла утечки, на Западе говорить не готовы. Такой пост, конечно, был бы более важен и почетен, чем место главы Счетной палаты.
Более того: в случае отказа и отношение к новым гражданским инициативам и стратегическим разработкам будет соответственное. Если в ответ на Hic Rhodus, hic salta следует решительный отказ прыгать, то интерес к последующим мыслям героя про курс доллара в 2042 г. и иным рассуждениям из анекдота про Насреддина, падишаха и ишака сильно понизится.
И так нехорошо, и эдак плохо — неудивительно, что А. Л. Кудрин взял паузу. "Чапай думать будет".