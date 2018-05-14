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Возглавит ли Кудрин Счетную палату: чертовски хочется поработать

08:3314.05.2018
(обновлено: 08:34 14.05.2018)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкАлексей Кудрин. Архивное фотоАлексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Максим Соколов, для РИА Новости

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Кудрину предложили возглавить Счетную палату России
Место главы Счетной палаты сделалось вакантным после выдвижения Т. А. Голиковой на пост вице-премьера по социальной политике в новом правительстве. В связи с чем депутаты думской фракции "Единая Россия" предложили занять этот пост председателю наблюдательного совета Московской биржи, главе комитета по стратегии Сбербанка России, председателю НКО "Комитет гражданских инициатив" (КГИ), председателю совета Центра стратегических разработок (ЦСР) А. Л. Кудрину.

Окончательного решения Кудрин еще не принял — он взял паузу и раздумывает.

По форме предложение достаточно лестное и к тому же (с большой долей вероятности) исходящее не только от рядовых думцев-единороссов, но и от более влиятельных лиц.

Полномочия главы Счетной палаты достаточно обширны, а тщательное расследование правильности траты казенных денег дает главе палаты возможность действенно влиять на дела в государстве. Тем более в нашем, где объем госсектора весьма велик, а уровень злоупотреблений, связанных с нецелевым использованием казенных средств, тоже обширен. Добавим к этому возможность прямого доклада главе государства. Можно вспомнить, что звезда интенданта финансов Кольбера взошла при Людовике XIV благодаря его въедливому и кропотливому расследованию случаев нецелевого использования, а работавшая при нем Особая судебная палата (та же Счетная палата, наделенная, правда, еще и карательными функциями) за восемь лет вернула в казну 110 миллионов ливров — сумма по тем временам гигантская.

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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СМИ сообщили о скором назначении Кудрина на "важный пост"
Применительно лично к А. Л. Кудрину тут есть еще один важный момент. На посту лучшего в мире министра финансов, во многом определявшего экономическую политику государства, он (в отличие, кстати, от Кольбера) крайне отрицательно относился к активной промышленной политике, к покровительству национальному производителю etc., предпочитая в стиле персидских царей V века до Р. Х. обращать деньги в сокровища.

Кроме того, что госинвестиции, с его точки зрения, порождают инфляцию, которая есть чума и гангрена, был и другой важный довод — "Все разворуют, а деньги, обращенные в сокровища, будут целее". Но пример того же Кольбера показывает, что казнокрадство возможно если и не вовсе искоренить (это вообще никому не удавалось), то, во всяком случае, сильно придавить. Размах этого бедствия связан с тем, что отчего не воровать, коли некому унять, если же глава Счетной палаты, располагающий обширными полномочиями и к тому же лучший в мире министр финансов, почему бы ему не стать и лучшим в мире аудитором — всерьез возьмется за дело и сделает воровство казенных денег делом совсем некомфортным, благодарная Россия его не забудет.

Председатель Наблюдательного совета Московской биржи Алексей Кудрин на Биржевом форуме 2018. 10 апреля 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В ЕР рассказали, как Кудрин отнесся к предложению возглавить Счетную палату
Тем более что дело учета и контроля знакомо А. Л. Кудрину не понаслышке. С 1 августа 1996 года по 26 марта 1997-го он служил в должности замруководителя АП России, начальника Главного контрольного управления администрации. Если следовать русскому императиву "На службу не напрашивайся, от службы не отпрашивайся", то на предложение единороссов можно ответить только с готовностью Егора Кузьмича: "Чертовски хочется поработать!"

Но, судя по желанию предаться раздумью, не все так просто.

Сам А. Л. Кудрин в конце апреля указывал, что руководимый им Центр стратегических разработок — "это интеллектуальный штаб для подготовки предложений президенту и правительству. Так что с этой позиции обычно уходят на высокие должности". Возможно, он ждал чего-то более высокого и более соответствующего его годам, нежели Счетная палата. Ср. дневниковую запись Пушкина от 1 января 1834 года — "Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам)".

Тем более что в начале мая на публику обрушился вал утечек из глубоко осведомленных источников, согласно которым А. Л. Кудрину готовят место в АП России. То ли первого заместителя, то ли представителя президента по международному экономическому сотрудничеству с экстраординарными полномочиями. Сообщалось, что "это был бы мощный сигнал, так как в высших эшелонах Кудрин — единственный, с кем будут говорить на Западе, единственный, вызывающий определенное доверие к себе". Это в переводе на русский язык означало, что глава Комитета гражданских инициатив должен был стать неофициальным министром иностранных дел, причем куда более влиятельным — "единственный, с кем будут говорить на Западе", — чем министр официальный, с которым, как следовало из смысла утечки, на Западе говорить не готовы. Такой пост, конечно, был бы более важен и почетен, чем место главы Счетной палаты.

Председатель Наблюдательного совета Московской биржи Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Представитель Кудрина опроверг его согласие возглавить Счетную палату
Автор многочисленных стратегий и прогнозов оказался перед сложным выбором, что лучше — синица в руках или журавль в небе. От предложения стать верховным аудитором можно, конечно, и отказаться — никто не неволит. Но тогда далеко не факт, что тут же последует лучшее предложение. Может не последовать вообще никакого. Именно так получилось в 90-е с Г. А. Явлинским — и где он сейчас?

Более того: в случае отказа и отношение к новым гражданским инициативам и стратегическим разработкам будет соответственное. Если в ответ на Hic Rhodus, hic salta следует решительный отказ прыгать, то интерес к последующим мыслям героя про курс доллара в 2042 г. и иным рассуждениям из анекдота про Насреддина, падишаха и ишака сильно понизится.

И так нехорошо, и эдак плохо — неудивительно, что А. Л. Кудрин взял паузу. "Чапай думать будет".

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