Война двух суперэкономик: счет пошел на сотни миллиардов

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Война первой и второй экономик мира (то есть Китая и США) расширяется. На кону — десятки (или уже даже сотни) миллиардов долларов в год и, возможно, судьба мировой экономической системы.

В этой истории, как и в любых других, самое интересное — детали. Например, в каких именно сферах две сверхдержавы пытаются подорвать друг друга и почему именно в них. Краткий ответ: они бьются за технологическое преимущество и перетягивают друг у друга деньги инвесторов, наперебой снижая налоги.

Сразу оговоримся: кто-то еще надеется, что заградительные таможенные тарифы, о которых США и Китай пока лишь объявили, все-таки останутся на бумаге и не будут применяться. То есть речь пока якобы всего лишь о том, кто сморгнет и начнет уступать. Но фондовый рынок, особенно в США, не очень надеется на хорошее, его трясет — бизнес готовится к худшему.

Сначала была разминка (хотя тоже многомиллиардная). США ударили по импорту китайских стали и алюминия, КНР — по американской свинине и ряду другой продукции. А потом появились два новых списка, и все стало очень серьезно — теперь мы говорим о новых пошлинах США на китайские товары на общую сумму 60 миллиардов долларов и китайских на американские товары примерно на ту же сумму.

Напала Америка, Китай лишь отвечает, стараясь при этом сделать ответ эффектнее американского.

Выбор товаров, которые не хотят видеть у себя американцы и, соответственно, китайцы, имеет свою логику.

Удар США наносится по тщательно переписанной американскими чиновниками программе "Сделано в Китае — 2025" (провозглашена в Пекине в 2015 году). Это, по сути, приоритеты национального экономического развития. Там фигурируют информатика, высокоточные станки и роботы, аэрокосмическая отрасль, судостроение, железнодорожный транспорт нового поколения, автомобили на новых типах двигателей, новые материалы, биотехнологии и другое. Позже появилась программа работ по развитию искусственного интеллекта.

Это все, с точки зрения США, угроза и дерзость. "Китай дерзко заявляет всему прочему миру — мы будем доминировать в каждой из возникающих отраслей будущего, поэтому у ваших экономик будущего нет". Так говорит советник Белого дома по торговле Питер Наварро. Честно и откровенно.

© AFP 2018 Cталелитейный завод в Китае © AFP 2018 Cталелитейный завод в Китае

Вот такую, высокотехнологичную китайскую продукцию (а она идет на экспорт прежде всего в США) нужно душить всеми способами. Это против правил мировой торговли, но впервые, что ли, джентльмены меняют правила по ходу игры?Пекин отвечает по принципу "сделать больно прямо сейчас" — долгосрочных замыслов подорвать какие-то специфические отрасли США там пока не прослеживается. Но больно все-таки получается. Почему, например, в китайском ответном списке очень много сельскохозяйственной продукции (прежде всего сои), а также автомобилей: это удар по избирателям Дональда Трампа, "красным штатам", американской глубинке.

Хотя кому удар, а кому — наоборот. Китайские издания увлеченно составляют списки стран и производителей, способных занять место американцев на китайском рынке. Таких стран много, в их числе Россия, которая и так в последние три-четыре года наращивала невиданными темпами экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции в Китай.

Так что перспективы войны неясны, но к глобальному переделу рынков она точно может привести.

Далее — о налогах. Эта история не так заметна, как таможенные тарифы. Но она есть и свидетельствует, что американский натиск на Китай — не импровизация, а часть довольно-таки продуманной политики, касающейся вовсе не только отношений двух первых экономик мира. Налоги — это такая же попытка США вернуть себе мировое лидерство, как и акция "задушить Китай".

Посмотрим на краткую статью с инфографикой — она публикуется как часть идущей в США внутренней драки за экономический курс. Из нее следует, что "до Трампа" бизнес в США платил совокупных налогов в размере почти 39 процентов от заработанного при среднемировых 23 процентах. А реформы Трампа предполагают, что теперь в Америке будут платить чуть менее 25 процентов, то есть меньше, чем в Германии или Мексике. Вывод: американский бизнес становится более конкурентоспособным.

Китай в инфографике тоже присутствует — с теми же 25 процентами, то есть США пока только уравняли шансы с конкурентом. Но обратим внимание на выступление главы правительства Ли Кэцяна на недавнем заседании китайского парламента. Он среди задач на нынешний год назвал снижение налогов на общую сумму в 126 миллиардов долларов. Это включает налоги и корпоративные, и на личные доходы, то есть тут другая система подсчета. Но общая тенденция налицо — опять перед нами соревнование, в данном случае по снижению налоговых нагрузок. Конкуренты давят друг друга чем умеют — и тарифами, и налогами.

В упомянутой статье Daily Signal с гордостью сообщается: в результате налоговой инициативы Трампа "Фиат-Крайслер" возвращает производство в "трамповский" Детройт, инвестирует там до одного миллиарда долларов и создает 2500 рабочих мест. Но это пустяки, потому что Apple обещает инвестировать 360 миллиардов и открыть 20 тысяч рабочих мест (правда, за пять лет). В такие цифры даже не верится, но в целом масштабы происходящего понятны.

Собственно, и торговая война с Китаем тоже ведется еще и для того, чтобы оттянуть оттуда деньги инвесторов, в том числе американских. Результат налогового соревнования ожидается примерно такой же, как от ограничений китайского импорта, а именно — возвращение Америке почти подорванной роли мирового экономического лидера и увод этого титула у Китая.

Теперь выводы. Во-первых, это не просто война США и Китая — Америка всерьез пытается подавить и таких конкурентов, как Германия, и не только их. Во-вторых, по части ограничения чужого импорта все-таки есть политический момент. Например, пошлины на металл американцы вводят одни для всех, но "союзникам" делаются исключения за правильное поведение. Тут трудно не вспомнить попытки навязать европейцам дорогой американский газ вместо дешевого российского — это и политика, и попытка сделать производство и экспорт из Европы невозможно дорогими. А что там союзники — тем хуже для них: они вынуждены покоряться.

И в-третьих: правил больше нет (например, правил Всемирной торговой организации). Потому что при тех правилах выигрывал Китай, а надо, чтобы США.

В итоге, как можно предположить, в начавшуюся драку постепенно втянется весь мир. Будут создаваться самые невероятные союзы, и еще неизвестно, кто выиграет. Но в процессе больно будет всем — как, впрочем, вероятно и возникновение неожиданных возможностей. И Россия (которая, кстати, тоже входит в список ведущих экономик мира) тут не исключение.