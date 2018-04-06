Война двух суперэкономик: счет пошел на сотни миллиардов

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"уже даже сотни) миллиардов долларов в год и, возможно, судьба мировой экономической системы.
В этой истории, как и в любых других, самое интересное — детали. Например, в каких именно сферах две сверхдержавы пытаются подорвать друг друга и почему именно в них. Краткий ответ: они бьются за технологическое преимущество и перетягивают друг у друга деньги инвесторов, наперебой снижая налоги.
Сразу оговоримся: кто-то еще надеется, что заградительные таможенные тарифы, о которых США и Китай пока лишь объявили, все-таки останутся на бумаге и не будут применяться. То есть речь пока якобы всего лишь о том, кто сморгнет и начнет уступать. Но фондовый рынок, особенно в США, не очень надеется на хорошее, его трясет — бизнес готовится к худшему.
Напала Америка, Китай лишь отвечает, стараясь при этом сделать ответ эффектнее американского.
Удар США наносится по тщательно переписанной американскими чиновниками программе "Сделано в Китае — 2025" (провозглашена в Пекине в 2015 году). Это, по сути, приоритеты национального экономического развития. Там фигурируют информатика, высокоточные станки и роботы, аэрокосмическая отрасль, судостроение, железнодорожный транспорт нового поколения, автомобили на новых типах двигателей, новые материалы, биотехнологии и другое. Позже появилась программа работ по развитию искусственного интеллекта.
Это все, с точки зрения США, угроза и дерзость. "Китай дерзко заявляет всему прочему миру — мы будем доминировать в каждой из возникающих отраслей будущего, поэтому у ваших экономик будущего нет". Так говорит советник Белого дома по торговле Питер Наварро. Честно и откровенно.
Пекин отвечает по принципу "сделать больно прямо сейчас" — долгосрочных замыслов подорвать какие-то специфические отрасли США там пока не прослеживается. Но больно все-таки получается. Почему, например, в китайском ответном списке очень много сельскохозяйственной продукции (прежде всего сои), а также автомобилей: это удар по избирателям Дональда Трампа, "красным штатам", американской глубинке.
Хотя кому удар, а кому — наоборот. Китайские издания увлеченно составляют списки стран и производителей, способных занять место американцев на китайском рынке. Таких стран много, в их числе Россия, которая и так в последние три-четыре года наращивала невиданными темпами экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции в Китай.
Так что перспективы войны неясны, но к глобальному переделу рынков она точно может привести.
Посмотрим на краткую статью с инфографикой — она публикуется как часть идущей в США внутренней драки за экономический курс. Из нее следует, что "до Трампа" бизнес в США платил совокупных налогов в размере почти 39 процентов от заработанного при среднемировых 23 процентах. А реформы Трампа предполагают, что теперь в Америке будут платить чуть менее 25 процентов, то есть меньше, чем в Германии или Мексике. Вывод: американский бизнес становится более конкурентоспособным.назвал снижение налогов на общую сумму в 126 миллиардов долларов. Это включает налоги и корпоративные, и на личные доходы, то есть тут другая система подсчета. Но общая тенденция налицо — опять перед нами соревнование, в данном случае по снижению налоговых нагрузок. Конкуренты давят друг друга чем умеют — и тарифами, и налогами.
В упомянутой статье Daily Signal с гордостью сообщается: в результате налоговой инициативы Трампа "Фиат-Крайслер" возвращает производство в "трамповский" Детройт, инвестирует там до одного миллиарда долларов и создает 2500 рабочих мест. Но это пустяки, потому что Apple обещает инвестировать 360 миллиардов и открыть 20 тысяч рабочих мест (правда, за пять лет). В такие цифры даже не верится, но в целом масштабы происходящего понятны.
Теперь выводы. Во-первых, это не просто война США и Китая — Америка всерьез пытается подавить и таких конкурентов, как Германия, и не только их. Во-вторых, по части ограничения чужого импорта все-таки есть политический момент. Например, пошлины на металл американцы вводят одни для всех, но "союзникам" делаются исключения за правильное поведение. Тут трудно не вспомнить попытки навязать европейцам дорогой американский газ вместо дешевого российского — это и политика, и попытка сделать производство и экспорт из Европы невозможно дорогими. А что там союзники — тем хуже для них: они вынуждены покоряться.
В итоге, как можно предположить, в начавшуюся драку постепенно втянется весь мир. Будут создаваться самые невероятные союзы, и еще неизвестно, кто выиграет. Но в процессе больно будет всем — как, впрочем, вероятно и возникновение неожиданных возможностей. И Россия (которая, кстати, тоже входит в список ведущих экономик мира) тут не исключение.